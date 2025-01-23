В Башкирии осудили самогонщицу-миллионершу

22:10, 23 янв 2025

54-летняя предприимчивая пенсионерка из Кумертау решила подзаработать на подпольном алкоголе, но попалась. Суд назначил ей два года условно и штраф, сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Самогонный бизнес дамочка запустила в декабре 2023-го. Закупала нелегальный алкоголь оптом, разбавляла водой и разливала по бутылкам с красивыми этикетками. Склад устроила прямо в гараже у дома — место, конечно, не самое оригинальное.

За три месяца подпольная бизнесвумен успела наторговать почти на 3 миллиона рублей. Когда поймали — спорить не стала, во всём призналась. Теперь ближайший год будет ходить отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию и выплачивать 50 тысяч рублей штрафа.

Правда, приговор пока в силу не вступил — у осуждённой есть время на обжалование.

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Автор: Семен Подгорный