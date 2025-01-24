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В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль

В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль

15:13, 24 янв 2025

Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил за решётку местного жителя, который летом прошлого года устроил настоящий беспредел на улице Комарова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пьяный уфимец сначала затеял драку с молодёжью, а когда на место приехали полицейские — решил прокатиться с ветерком на их служебной машине. Страж порядка попытался остановить угонщика, но тот сбил его и протащил по асфальту несколько метров.

В суде любитель экстремальных покатушек частично признал свою вину. Теперь ему предстоит провести 6 лет и 4 месяца в колонии строгого режима — достаточно времени, чтобы подумать о своём поведении и последствиях пьяных выходок.

За один вечер мужчина умудрился и подраться, и машину угнать, и полицейского травмировать. Теперь за этот "комбо" ему придётся ответить по всей строгости закона.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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