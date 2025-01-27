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Башкирии замглавы района осуждён за игнорирование жалоб жителей

Башкирии замглавы района осуждён за игнорирование жалоб жителей

11:39, 27 янв 2025

Бывший первый заместитель главы администрации Бирского района Башкирии получил реальный срок за многолетнее игнорирование проблем жителей аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Чиновник семь лет делал игнорировал проблему жителей разваливающихся домов в городе Бирске. Будучи председателем той самой комиссии, которая должна была решать судьбу ветхого жилья, он упорно прятал в долгий ящик обращения жителей 13 домов.

Люди годами жили в домах, которые буквально рассыпались на глазах, но чиновник не спешил признавать их аварийными. А ведь именно от его решения зависело, получат ли горожане шанс на переезд в безопасное жилье или продолжат каждый день рисковать жизнью в полуразрушенных строениях.

История началась еще в 2012 году и тянулась до 2019-го. Все это время жители аварийных домов писали жалобы, ходили по инстанциям и пытались достучаться до властей. Но первый зам главы района методично клал их просьбы под сукно.

В итоге справедливость все-таки восторжествовала. На скамье подсудимых экс-чиновник уже не строил из себя непробиваемого начальника - полностью признал вину и раскаялся. Но от наказания это его не спасло.

Бирский межрайонный суд определил бывшему замглавы новое место жительства - колонию-поселение, где ему предстоит провести ближайшие полтора года.

А жителям многострадальных домов наконец-то повезло - их жилища включили в республиканскую программу расселения аварийного фонда. Теперь они могут надеяться на переезд в нормальные квартиры, о которых мечтали все эти годы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирский район суд
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