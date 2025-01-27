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В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов

В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов

11:47, 27 янв 2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан разыскивает злостного неплательщика алиментов из села Микяшево Давлекановского района Башкирии. 41-летний Айназ А. накопил долг перед собственным ребёнком в размере 900 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Судебные приставы не раз пытались достучаться до совести нерадивого отца. Но все попытки связаться с должником оказались тщетными — по месту прописки его не находили, на звонки и письма он не отвечал.

После длительных и безуспешных попыток установить контакт с беглецом, ГУФССП России по РБ приняло решение объявить его в исполнительный розыск. Теперь скрывающегося папашу ищут по всей России.

Если вы располагаете информацией о местонахождении беглеца, ГУФССП просит сообщить об этом по телефонам дежурной части: 8 (347) 273-56-40 или 8 (34768) 3-01-95.

Лишенная прав мать из Башкирии накопила рекордный долг по алиментам

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ, Vk
Теги: Давлекановский район алименты
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