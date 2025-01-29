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В Башкирии девочка-инвалид отсудила компенсацию за нападение бездомной собаки

В Башкирии девочка-инвалид отсудила компенсацию за нападение бездомной собаки

18:38, 29 янв 2025

Очередная жертва бездомных собак в Башкирии — 14-летняя девочка-инвалид из Белебеевского района подверглась нападению летом прошлого года. После вмешательства прокуратуры суд обязал местные власти выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Всё случилось в августе. Бродячая собака вцепилась девочке в правое бедро и нанесла травмы. Казалось бы, после такого ЧП местные власти должны были срочно организовать отлов опасных животных. Однако, администрация района продолжала бездействовать, словно ничего и не произошло.

Мать пострадавшей не стала молча терпеть такое отношение и обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что чиновники действительно палец о палец не ударили, чтобы обезопасить жителей от агрессивных четвероногих.

"Собачий вопрос" дошёл до суда. Прокуратура потребовала от главы района не только навести порядок с бродячими животными, но и компенсировать моральный вред пострадавшему ребёнку. Служители Фемиды согласились: местной администрации придётся заплатить 30 тысяч рублей.

Прокуратура взяла под особый контроль как исполнение судебного решения, так и работу властей по отлову бездомных собак.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебеевский район происшествия нападение собаки
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