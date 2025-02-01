Уфимский дрифтер попался на горячем видео

18:49, 01 фев 2025

В Уфе поймали любителя погонять - водитель устроил дрифт-шоу прямо на городской улице. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Горе-гонщик попал на видео, которое разлетелось по соцсетям. На кадрах — настоящий уличный цирк: машина носится зигзагами по дороге.

Но недолго музыка играла — дрифтера быстро вычислили. Теперь ему грозит штраф за неправильное расположение авто на дороге. Хотел показать класс — получил протокол.

Кстати, если увидите таких "шумахеров" или пьяных за рулём — не молчите. Сразу звоните на горячую линию МВД: (347)279-32-92 или пишите в телеграм @GIBDDRB_02bot. Дороги должны быть безопасными для всех, а не трассой для любителей острых ощущений.

Автор: Семен Подгорный