В Стерлитамаке арестовали подозреваемого в расправе над соперником

10:26, 03 фев 2025

Стерлитамакский городской суд арестовал 19-летнего парня, обвиняемого в убийстве нового парня своей бывшей девушки. Происшествие случилось в ночь на 31 января 2025 года.

Всё началось с банального звонка. Айдар Батыршин не смог смириться с тем, что его экс-подруга встречается с другим. Накрутив себя, он набрал её номер и устроил скандал. В ситуацию вмешался новый избранник девушки — 22-летний парень предложил "разобраться по-мужски".

Встреча закончилась убийством — в пылу драки Батыршин выхватил нож и нанёс сопернику смертельный удар. Жертва скончалась на месте, а сам подозреваемый попытался скрыться. Правда, далеко уйти не удалось — оперативники быстро вычислили и задержали предполагаемого убийцу.

Суд определил парню из Стерлибашевского района два месяца в СИЗО. При вынесении решения служители Фемиды учли и тяжесть преступления, и риск того, что обвиняемый может снова попытаться сбежать.

Признаёт ли Батыршин свою вину — пока неизвестно. Следствие продолжает работу по статье "Умышленное убийство".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Стерлитамак, Mash Batash / Telegram