Житель Башкирии нанес травмы сестре своей сожительницы автомобильной дверью

15:31, 03 фев 2025

В Альшеевском районе Башкирии пьяный водитель покалечил сестру сожительницы, использовав дверь Mazda CX7 как оружие. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Семейная драма с автомобилем в главной роли случилась в июне прошлого года. После бурного застолья между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина, не справившись с эмоциями, решил эффектно уехать на своей "Мазде". При движении задним ходом распахнутой дверью иномарки он сбил сестру своей второй половины.

Женщина получила "букет" травм — сломанные рёбра, ушибы по всему телу и множественные ссадины. Врачи квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Суд проявил неожиданное милосердие к автолюбителю-дебоширу. Вместо реального срока ему дали три года условно с таким же испытательным сроком. Правда, за руль в ближайшие два года ему сесть не светит — права отобрали. А любимую "Мазду" и вовсе конфисковали в пользу государства.

Последнее слово в этой истории ещё не сказано — приговор в законную силу пока не вступил.

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Автор: Алия Карачурина