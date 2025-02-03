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В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки

В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки

20:59, 03 фев 2025

В Уфе суд поставил точку в деле о смертельной драке на улице Транспортной в районе ДОК, где в апреле 2024 года разборки за долги закончились убийством. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Шесть мужчин не поделили деньги ранним утром. Кредитор наведался к должнику разобраться за помятую машину и невыплаченный долг. Словесная перепалка быстро переросла в мордобой, когда 34-летний сосед должника решил вмешаться в конфликт.

В пылу драки один из участников достал нож и передал другому — тот не стал церемониться и несколько раз воткнул лезвие в бедро оппонента. 34-летний мужчина истек кровью по дороге в больницу, врачи скорой помощи не успели его спасти. В довесок нападавшие разбили машину погибшего.

Суд отправил главного виновника за решетку на 8,5 лет в колонию строгого режима. Его подельник отделался меньшим сроком — 10 месяцев принудительных работ с отчислением 15% зарплаты государству.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Уфа убийство в Уфе суд
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