Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии

21:28, 03 фев 2025

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели 14-летнего подростка в городе Октябрьский. О трагедии стало известно после обращения родственницы погибшего мальчика, которая не согласна с результатами следствия.

Всё случилось в апреле прошлого года в одной из школ. Подросток боролся с 12-летним приятелем, когда ему внезапно стало плохо. Спасти его не удалось — мальчик умер в тот же день.

По словам родственницы, всё могло закончиться иначе. Первую помощь пострадавшему оказали слишком поздно. А приехавшие на вызов две бригады скорой помощи не имели нужного оборудования.

Следователи уже закрыли дело, но теперь руководитель башкирского управления СК Владимир Архангельский должен лично доложить Бастрыкину о ходе расследования.

Автор: Семен Подгорный