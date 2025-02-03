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Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии

Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии

21:28, 03 фев 2025

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели 14-летнего подростка в городе Октябрьский. О трагедии стало известно после обращения родственницы погибшего мальчика, которая не согласна с результатами следствия.

Всё случилось в апреле прошлого года в одной из школ. Подросток боролся с 12-летним приятелем, когда ему внезапно стало плохо. Спасти его не удалось — мальчик умер в тот же день.

По словам родственницы, всё могло закончиться иначе. Первую помощь пострадавшему оказали слишком поздно. А приехавшие на вызов две бригады скорой помощи не имели нужного оборудования.

Следователи уже закрыли дело, но теперь руководитель башкирского управления СК Владимир Архангельский должен лично доложить Бастрыкину о ходе расследования.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском
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