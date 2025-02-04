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Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии

10:39, 04 фев 2025

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти 13-летнего мальчика-инвалида в детском доме-интернате Башкирии после видеообращения приемной матери погибшего.

Поводом для запроса стало видеообращение жительницы Башкирии, опубликованное в официальном сообществе Следственного комитета России в социальной сети "ВКонтакте". В нем женщина выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств гибели ее приемного сына.

Тело 13-летнего воспитанника с множественными травмами было обнаружено на территории детского дома-интерната в январе 2022 года. Приемная мать погибшего утверждает, что смерть ребенка имеет криминальный характер. Кроме того, она сообщила о возможных хищениях пенсий воспитанников учреждения сотрудниками интерната.

По информации Следственного комитета Башкирии, уголовное дело по факту смерти подростка уже направлено в суд. Параллельно ведомство расследует дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками интерната, в рамках которого будут проверены все доводы, изложенные в обращении.

Справка: Следственный комитет России регулярно берет на особый контроль дела, связанные с гибелью несовершеннолетних в социальных учреждениях. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование наиболее резонансных случаев.

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Автор: Семен Подгорный
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