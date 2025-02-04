В Уфе экс-таможенника заподозрили в получении взятки в 200 тысяч рублей

14:40, 04 фев 2025

Бывший главный государственный таможенный инспектор Уфимского таможенного поста попал под следствие за получение взяток на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным следствия, в 2022-2023 годах чиновник получал деньги от предпринимателя за ускоренное рассмотрение заявлений об уплате утилизационного сбора при ввозе автомобилей в Россию. Преступные эпизоды выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по двум статьям о получении взяток в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 12 лет лишения свободы.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности", — сообщили в следственном управлении.

Следователи также отметили, что действия подозреваемых могли создать угрозу для безопасности движения и эксплуатации транспорта. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте