Рухнуло и убило: в Уфе раскрыли подробности гибели строителя на объекте

15:10, 05 фев 2025

На стройплощадке в башкирской деревне обрушилась металлическая лестница, один рабочий погиб, второй получил травмы

Директор строительной компании в Уфе пойдет под суд после трагедии на стройке. Как стало известно, в деревне Карпово произошло ЧП со смертельным исходом — рабочего насмерть придавило рухнувшей металлической лестницей.

Несчастный случай произошел во время проверки нового электрического котла (объект возводила компания "РегионСтройПроект"). Выяснилось, что руководитель просто устно распорядился провести работы, не обеспечив должной безопасности на объекте.

"Металлическая конструкция обрушилась прямо на рабочих. Один скончался на месте, второй отделался травмами средней тяжести", — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следователи раскрыли настоящую причину трагедии — некачественные сварочные работы. Как оказалось, они не соответствовали ни одному техническому нормативу. Директору компании предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при строительстве. Свою вину он уже признал.

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Автор: Семен Подгорный