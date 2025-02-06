"Ты мне не нужна": житель Башкирии избил престарелую мать
20:01, 06 фев 2025
Кушнаренковский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил собственную престарелую мать. Информацию подтвердили в пресс-службе судов республики.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 64-летний мужчина в ходе конфликта начал угрожать своей 83-летней матери. В руках у него была трость.
"Ты мне не нужна тут! Убью я тебя!" — кричал разгневанный мужчина, размахивая палкой перед матерью.
Угрозами дело не закончилось. В тот же день сын использовал трость как оружие — нанес пожилой женщине несколько ударов по телу, причинив серьезные травмы.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и один месяц с отбыванием в колонии-поселении.
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Автор: Семен Подгорный
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