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Студент из Уфы вернулся домой из Германии и оказался за решёткой

Студент из Уфы вернулся домой из Германии и оказался за решёткой

09:24, 07 фев 2025

В Уфе задержали студента-иностранца за посты в соцсетях. Как сообщает телеграм-канал Baza, молодому человеку грозит серьёзный срок.

Башкирский студент Макар решил, что после учёбы в Германии можно спокойно вернуться домой. Не тут-то было — прямо в аэропорту его встретили люди в форме.

По данным следствия, находясь за границей, парень активничал в соцсетях — писал комментарии в поддержку запрещённых организаций и делал репосты сомнительного контента. Спецслужбы всё это время следили за его активностью.

Теперь студенту-путешественнику грозит до семи лет за решёткой по статье о пропаганде терроризма. Кировский районный суд Уфы уже определил парня на тридцать дней в СИЗО.

Автор: Семен Подгорный
Фото: BAZA
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