В Башкирии погасили многомиллионную задолженность по зарплате вахтовикам

10:59, 12 фев 2025

Сотрудники "Башкирского управления буровых работ" получили задержанную заработную плату. Предприятие задолжало 156 работникам почти 20 миллионов рублей за декабрь прошлого года. Выплаты были произведены после вмешательства государственной трудовой инспекции, сообщили в ведомстве.

Нарушение было выявлено в ходе планового профилактического визита контролирующего органа на предприятие. В процессе проверки документации инспекторы обнаружили факт задержки заработной платы.

Представители надзорного ведомства выдали руководству предприятия официальное предписание об устранении нарушений трудового законодательства. В результате принятых мер задолженность перед работниками была полностью погашена в установленные сроки.

Автор: Семен Подгорный