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Заставлял есть фекалии: отчим устроил «ад на земле» 12-летнему мальчику-аутисту в Башкирии

Заставлял есть фекалии: отчим устроил «ад на земле» 12-летнему мальчику-аутисту в Башкирии

23:10, 12 фев 2025

В Башкирии суд вынес приговор жителю Агидели за издевательства над 12-летним пасынком с аутизмом. О случае жестокого обращения с ребёнком стало известно после заявления младшего брата пострадавшего.

Мужчина, женившись на матери особенного ребёнка, превратил жизнь мальчика в настоящий кошмар. Неспособность пасынка контролировать естественные потребности и отсутствие речи вызывали у отчима приступы агрессии.

Последней каплей стал инцидент, когда ребёнок испачкал диван. Разъярённый отчим потащил мальчика в ванную, где нанёс удар по голове и принудил жертву к поеданию экскрементов.

Мать безучастно наблюдала за происходящим, не предпринимая попыток защитить сына. Только благодаря решимости младшего брата, рассказавшего о происходящем, удалось прекратить издевательства.

Суд приговорил мужчину к трём годам колонии. Органы опеки передали обоих детей под опеку бабушки, обеспечив им безопасные условия проживания.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Агидель происшествие в Агидели
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