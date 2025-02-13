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В Уфе бывшая возлюбленная умершего участника СВО осталась без выплат

В Уфе бывшая возлюбленная умершего участника СВО осталась без выплат

09:01, 13 фев 2025

Уфимский районный суд отказал экс-подруге мобилизованного военнослужащего в получении денежных компенсаций. Об этом стало известно из решения суда от 13 февраля, изученного изданием МКСеть.

История любви с привкусом горечи развернулась в столице Башкирии. Когда-то она родила ему сына, но счастье оказалось недолгим — пара рассталась. Прошло больше десяти лет, и судьба сделала неожиданный поворот: осенью 2022-го его мобилизовали на СВО.

Но на передовой боец пробыл недолго — страшный диагноз "рак" вырвал его из строя. Болезнь оказалась беспощадной, и мужчина ушёл из жизни. И тут на сцену вышла бывшая возлюбленная с неожиданными заявлениями о "возродившихся чувствах" и несостоявшейся свадьбе.

Родители погибшего встали на защиту памяти сына. По их словам, экс-подруга просто охотится за выплатами. В суде всплыли неопровержимые факты: с 2011 года пара жила врозь, общего быта не вела, а отец с сыном не виделись все эти годы.

Суд поставил точку в этой драме: никаких признаков совместной жизни, а значит — никаких выплат. Попытка бывшей сожительницы получить государственные компенсации провалилась.

Автор: Семен Подгорный
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