В Башкирии пьяный дебошир избил полицейских в больнице

14:08, 13 фев 2025

В Башкирии суд вынес приговор местному жителю за нападение на полицейских в Благовещенской районной больнице. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Всё случилось в сентябре прошлого года — нетрезвый пациент устроил дебош в приёмном отделении. Матерился так, что медики не выдержали и вызвали полицейских. Но буйному пациенту и они оказались нипочём — вместо того, чтобы успокоиться, мужчина набросился на правоохранителей с кулаками.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за такое же преступление — любит, видимо, помахать кулаками.

Суд назначил подсудимому 4 года колонии общего режима по статье за насилие против представителей власти. Правда, приговор ещё можно обжаловать — в законную силу он пока не вступил.

Кстати, такие случаи в больницах происходят нередко — неадекватные пациенты регулярно нападают то на врачей, то на полицейских. Только вот платить за это приходится свободой.

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Автор: Семен Подгорный