Автохулиган на «девятке» попался после жалоб в соцсетях в Уфе

11:14, 14 фев 2025

В Уфе поймали очередного дорожного лихача: 24-летний водитель «девятки» устроил опасные маневры на проспекте Салавата Юлаева. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД по Башкирии.

Очередной «король дорог» решил показать класс на древней «девятке» — и попался. Герой этой истории, получивший права всего 10 месяцев назад, уже успел прославиться в местных соцсетях своими опасными манёврами на главной магистрали Уфы.

На видео, разлетевшемся по сети, горе-водитель демонстрировал высший пилотаж «шашечной» езды: резкие перестроения, опасные манёвры и полное игнорирование других участников движения. Правда, звездный час длился недолго — инспекторы ГИБДД быстро вычислили нарушителя.

В послужном списке начинающего гонщика уже набралось 10 нарушений ПДД. А теперь копилка пополнилась ещё несколькими: езда без ОСАГО, незарегистрированное авто, тонировка и нарушение правил расположения на дороге. За весь этот букет молодому человеку теперь придётся отвечать по нескольким статьям КоАП.

Похоже, любителю быстрой езды пора учить не только правила дорожного движения, но и уважение к другим водителям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ