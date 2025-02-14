Забрал силой: жителя Башкирии осудили за похищение экс-сожительницы

14:16, 14 фев 2025

В Башкирии 60-летний житель получил почти 6 лет строгого режима за похищение бывшей сожительницы — сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

История любви с криминальным финалом произошла летом прошлого года в деревне Даутово Абзелиловского района. Пожилой Ромео, не смирившись с разрывом отношений, решился на преступление — разбил окно в доме экс-подруги, ворвался внутрь и насильно увёз женщину в Сибай.

Там он держал её в заложниках, а когда попался — пытался выкрутиться. На суде упрямо отрицал похищение, признавшись лишь в том, что слегка "приложил руку" к бывшей.

Потерпевшая настаивала на максимальном наказании. Суд прислушался — теперь страстному похитителю предстоит провести 5 лет и 11 месяцев за решёткой. Плюс заплатить компенсацию в размере 116 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии