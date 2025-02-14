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СК Башкирии опроверг слухи о сети педофилов в Белорецке

СК Башкирии опроверг слухи о сети педофилов в Белорецке

19:46, 14 фев 2025

Следком Башкирии поставил точку в нашумевшем деле о педофилии в Белорецке, которое взбудоражило всю республику. Оказалось, что громкие заголовки о разветвлённой сети извращенцев и поставках детей из детдомов — не более чем фейк.

На деле всё куда прозаичнее — под следствием находится один-единственный человек. Его обвиняют в интиме с подростками младше 16 лет. Обвиняемый находится под стражей. Следователи собирают улики для суда.

Что касается жертв — их двое, и, внимание, никакого отношения к детдомовским они не имеют. А все эти жуткие истории про банду педофилов, которые якобы охотились на сирот — чистой воды выдумка местных СМИ.

Кстати, про "московский десант" следователей тоже враньё. Никто из столицы в Белорецк не прилетал — местные полицейские сами прекрасно справляются.

Так что можно выдохнуть — никакой масштабной преступной сети в городе нет. Есть только один извращенец, который скоро ответит по всей строгости закона. А паникёрам и любителям жареных фактов стоит поумерить фантазию.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк
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