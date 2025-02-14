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В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку

В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку

20:19, 14 фев 2025

В МВД по Башкирии сообщили о новой жертве кибермошенников. Преподавательница школы в Нефтекамске, искавшая дополнительный заработок, попалась на удочку аферистов после размещения объявления о поиске работы.

Злоумышленники сработали по классической схеме — предложили "прибыльную подработку" и отправили ссылку на скачивание приложения. Доверчивая женщина установила программу с расширением .apk, даже не подозревая, что дает мошенникам полный доступ к своему смартфону.

Получив контроль над телефоном и аккаунтом госуслуг, аферисты тут же оформили займы в микрофинансовых организациях на сумму 27 тысяч рублей.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не скачивать подозрительные приложения.

Мошенники придумали новый хитрый способ кражи денег через телефон

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники Нефтекамск
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