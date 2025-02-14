В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку
20:19, 14 фев 2025
В МВД по Башкирии сообщили о новой жертве кибермошенников. Преподавательница школы в Нефтекамске, искавшая дополнительный заработок, попалась на удочку аферистов после размещения объявления о поиске работы.
Злоумышленники сработали по классической схеме — предложили "прибыльную подработку" и отправили ссылку на скачивание приложения. Доверчивая женщина установила программу с расширением .apk, даже не подозревая, что дает мошенникам полный доступ к своему смартфону.
Получив контроль над телефоном и аккаунтом госуслуг, аферисты тут же оформили займы в микрофинансовых организациях на сумму 27 тысяч рублей.
Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не скачивать подозрительные приложения.