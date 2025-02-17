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Житель Уфы незаконно оформил кредиты на полтора миллиона с помощью сим-карт

Житель Уфы незаконно оформил кредиты на полтора миллиона с помощью сим-карт

11:59, 17 фев 2025

В Уфе раскрыли изощренную схему телефонного мошенничества. По данным прокуратуры Башкирии, местный житель на протяжении года занимался аферами с SIM-картами и персональными данными граждан.

Злоумышленник с ноября 2022 года приобретал SIM-карты и использовал их для доступа к личной информации ничего не подозревающих людей. С помощью полученных данных мошенник оформлял кредиты на чужие имена. За год общая сумма незаконно полученных средств превысила полтора миллиона рублей — все эти деньги он потратил на собственные нужды.

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям — за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Дело передано в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество
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