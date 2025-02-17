Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии одним ударом сделал друга инвалидом

Житель Башкирии одним ударом сделал друга инвалидом

14:55, 17 фев 2025

В Башкирии суд поставил точку в деле о жестоком избиении, из-за которого мужчина стал инвалидом. Инцидент произошёл в Ишимбайском районе в апреле 2023 года, сообщает республиканская прокуратура.

Двое приятелей решили "принять на грудь", но разговор пошёл не по тому руслу. Градус беседы рос вместе с градусом в крови, пока один из собутыльников не сорвался. Роковой удар в висок — и жизнь второго участника застолья разделилась на "до" и "после".

Врачи диагностировали серьёзную черепно-мозговую травму. Последствия оказались необратимыми — пострадавший стал инвалидом.

Виновник происшествия в суде особо не спорил с обвинением. За несколько секунд необдуманной агрессии он получил реальный срок — 4,5 года в колонии общего режима.

"Ты мне не нужна": житель Башкирии избил престарелую мать

Читайте также:

"Ты мне не нужна": житель Башкирии избил престарелую мать
Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район суд
Читайте также

В Башкирии работник рудника получил травму и стал инвалидом
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии работник рудника получил травму и стал инвалидом
В Башкирии на работника завода упало 2 тонны стекла
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на работника завода упало 2 тонны стекла
Житель Караидельского района Башкирии зарубил свою тетю топором
Человек и закон в Башкирии
Житель Караидельского района Башкирии зарубил свою тетю топором
Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok