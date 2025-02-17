Житель Башкирии одним ударом сделал друга инвалидом

14:55, 17 фев 2025

В Башкирии суд поставил точку в деле о жестоком избиении, из-за которого мужчина стал инвалидом. Инцидент произошёл в Ишимбайском районе в апреле 2023 года, сообщает республиканская прокуратура.

Двое приятелей решили "принять на грудь", но разговор пошёл не по тому руслу. Градус беседы рос вместе с градусом в крови, пока один из собутыльников не сорвался. Роковой удар в висок — и жизнь второго участника застолья разделилась на "до" и "после".

Врачи диагностировали серьёзную черепно-мозговую травму. Последствия оказались необратимыми — пострадавший стал инвалидом.

Виновник происшествия в суде особо не спорил с обвинением. За несколько секунд необдуманной агрессии он получил реальный срок — 4,5 года в колонии общего режима.

Автор: Семен Подгорный