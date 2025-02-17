В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке

19:58, 17 фев 2025

Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из города Октябрьский получил 9 лет строгого режима за вымогательство взятки в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан после вынесения приговора в феврале 2025 года.

Как выяснилось в ходе следствия, полицейский, призванный бороться с коррупцией, сам оказался не чист на руку. Осенью 2023 года он придумал хитрую схему обогащения — начал "разработку" местного жителя, инициировав против него доследственную проверку. Запуганному гражданину "борец с коррупцией" предложил простое решение проблемы — откупиться за полтора миллиона рублей.

Житель Октябрьского, оказавшись между молотом и наковальней, согласился на условия вымогателя. Через доверенное лицо он передал требуемую сумму. Но аппетиты нечистого на руку полицейского только разыгрались — он решил поставить дело на поток и потребовал ежемесячную "абонентскую плату" за свое покровительство.

Это стало последней каплей. Когда страж порядка заговорил о дополнительном миллионе, потерпевший решил прекратить этот беспредел и обратился в компетентные органы. В марте 2024 года при очередной попытке получить взятку оборотня в погонах взяли с поличным.

На суде экс-полицейский частично признал вину, надеясь на снисхождение. Однако служители Фемиды оказались непреклонны — 9 лет в колонии строгого режима и запрет на службу в правоохранительных органах в течение 7 лет после освобождения.

Автор: Семен Подгорный