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В Башкирии мать в наркотическом угаре морила голодом 5-летнюю дочь

В Башкирии мать в наркотическом угаре морила голодом 5-летнюю дочь

20:02, 17 фев 2025

В Нефтекамске будут судить 34-летнюю мать-наркоманку за издевательства над маленькой дочерью. Об этом Newsbash сообщили в республиканской прокуратуре.

Женщина превратила жизнь пятилетней малышки в настоящий ад. Под кайфом она бросала дочь одну в четырёх стенах без еды, поднимала на неё руку и не занималась воспитанием. Мало того — устраивала дома притон, где её дружки-собутыльники прямо при ребёнке принимали наркотики и спиртное.

Горе-мамашу уже не раз привлекали за то, что она не исполняла свои родительские обязанности. В итоге суд окончательно лишил её прав на ребёнка — сейчас девочка под защитой в соцучреждении.

Обвиняемая во всём созналась. Скоро её история закончится на скамье подсудимых.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск
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