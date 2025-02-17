В Башкирии мать в наркотическом угаре морила голодом 5-летнюю дочь
20:02, 17 фев 2025
В Нефтекамске будут судить 34-летнюю мать-наркоманку за издевательства над маленькой дочерью. Об этом Newsbash сообщили в республиканской прокуратуре.
Женщина превратила жизнь пятилетней малышки в настоящий ад. Под кайфом она бросала дочь одну в четырёх стенах без еды, поднимала на неё руку и не занималась воспитанием. Мало того — устраивала дома притон, где её дружки-собутыльники прямо при ребёнке принимали наркотики и спиртное.
Горе-мамашу уже не раз привлекали за то, что она не исполняла свои родительские обязанности. В итоге суд окончательно лишил её прав на ребёнка — сейчас девочка под защитой в соцучреждении.
Обвиняемая во всём созналась. Скоро её история закончится на скамье подсудимых.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщину наказали за то, что она спаивала 13-летнюю девочку
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 4-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны матери
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии решили лишить прав родителей, дочь которых чуть не упала с 6 этажа