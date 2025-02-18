«Охота на миллион»: в Башкирии браконьеры подстрелили стадо кабанов
21:05, 18 фев 2025
Сотрудники полиции задержали троих браконьеров в Бижбулякском районе Башкирии недалеко от села Усак-Кичу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Во время патрулирования территории правоохранители поймали с поличным группу местных жителей, которые в январе 2024 года устроили незаконную охоту в заказнике. Мужчины успели застрелить целое стадо — 8 диких кабанов.
Нанесённый природе ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. Браконьеры добровольно возместили только 240 тысяч, после чего прокуратура обратилась в суд для взыскания оставшейся суммы.
Суд признал всех троих виновными в незаконной охоте. Теперь им придётся не только выплатить компенсацию, но и понести уголовное наказание.
Автор: Семен Подгорный
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