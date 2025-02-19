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Осуждённый замминистра всё ещё при должности: в Минтрансе Башкирии объяснили, почему не увольняют фигуранта дела о махинациях

Осуждённый замминистра всё ещё при должности: в Минтрансе Башкирии объяснили, почему не увольняют фигуранта дела о махинациях

14:11, 19 фев 2025

Заместитель министра транспорта Башкирии Руслан Гарипов, осуждённый за махинации с авиаперелётами на 34,5 млн рублей, продолжает занимать свою должность. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу республиканского Минтранса.

Нашумевшая история с "серыми" контрактами на VIP-перелёты получила неожиданное продолжение. Чиновник, который вместе с экс-министром Александром Булушевым провернул схему с договорами на правительственные рейсы, до сих пор числится в штате ведомства. И на это есть формальная причина — приговор суда пока не вступил в законную силу.

А вот его начальника Булушева уже отправился в колонию общего режима на три года. Гарипову же дали условный срок — два года. Оба управленца своей вины так и не признали.

Напомним, в 2022 году чиновники провернули хитрую схему: без торгов заключили контракты с питерской компанией на перелёты по маршрутам Уфа-Волгоград и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент. Причём оформили всё задним числом. Такая "находчивость" обошлась бюджету в 34,5 миллиона рублей.

Кировский районный суд Уфы признал обоих виновными в превышении должностных полномочий. Но пока суд да дело, осуждённый замминистра продолжает ходить на работу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: transport.bashkortostan.ru
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