В Башкирии экс-полицейский с сообщниками похитил местного жителя и требовал миллион рублей

21:42, 20 фев 2025

В Башкирии передают в суд резонансное дело о похищении человека и вымогательстве денег. Среди обвиняемых оказался бывший сотрудник полиции. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан.

Четверо местных жителей решили получить деньги с 23-летнего жителя Туймазинского района. Обвинив молодого человека в торговле запрещенными веществами, они насильно посадили его в машину и доставили прямо в отдел полиции - там работал их сообщник в форме.

В салоне автомобиля вымогатели стали требовать с жертвы миллион рублей. Испуганный пленник собрал 164 тысячи и пообещал принести остаток на следующий день. Получив часть суммы, преступники отпустили заложника. Однако вместо того, чтобы продолжать выплачивать деньги, молодой человек обратился в правоохранительные органы.

Троих участников преступной группы задержали. Среди них - тот самый полицейский из Туймазинского РОВД, которого после служебной проверки уволили со службы. Четвертый соучастник до сих пор скрывается - его объявили в розыск.

Следствие собрало необходимые доказательства, и теперь трое обвиняемых предстанут перед судом. Материалы дела переданы в судебную инстанцию.

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Автор: Семен Подгорный