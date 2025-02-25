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Сварщик погиб из-за халатности руководства на стройке в Башкирии

Сварщик погиб из-за халатности руководства на стройке в Башкирии

20:19, 25 фев 2025

В Уфимском районе несчастный случай произошел с 43-летним электрогазосварщиком компании «УралТеплоМонтаж». Рабочий упал со строительных лесов. Об этом сообщила Гострудинспекция Башкирии, завершившая расследование происшествия, случившегося осенью прошлого года.

Работник выполнял свои обязанности — приваривал анкера на промышленном котле, который облицовывали огнеупорными материалами. Вокруг шла активная работа: бригада наносила бетонный раствор, а на лесах находились рулоны стекловолокна, о которых, видимо, все благополучно забыли.

В определенный момент эти рулоны начали падать со второго яруса вниз. Один из них задел сварщика, и тот сорвался следом. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Гострудинспекция установила причину: виновата "неудовлетворительная организация производства работ". Фактически никто не контролировал состояние строительных лесов и предметы, размещенные на них. Руководство пренебрегло ежедневным контролем прочности конструкций, в результате чего погиб один из сотрудников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район несчастный случай
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