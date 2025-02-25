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Следователи раскрыли экстремистскую деятельность жителя Башкирии

Следователи раскрыли экстремистскую деятельность жителя Башкирии

21:15, 25 фев 2025

Следком Башкирии начал расследование в отношении жителя Октябрьского, которого подозревают в экстремистской деятельности. Мужчина, как установили следователи, с 2022 года состоял в организации "Граждане СССР"*, запрещённой в России.

По данным следствия, гражданин прекрасно знал, что межрегиональное объединение признали экстремистским ещё летом 2022 года. Но это не остановило подозреваемого — он продолжал распространять идеи запрещённой структуры и распространял материалы с символикой "Граждан". Теперь ему грозит уголовное дело, а следователи уже собирают доказательства его причастности к деятельности экстремистов.

* - признана экстремистской и запрещена в России.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: криминал
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