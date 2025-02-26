Жители Башкирии избили полицейского и выложили видео в интернет

16:13, 26 фев 2025

В Башкирии группа нетрезвых граждан устроила конфликт с представителем власти. Трое жителей Кумертау напали на полицейского, который пытался остановить их друзей-нарушителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Сотрудник правоохранительных органов на утреннем дежурстве пресек действия двух нарушителей порядка. Но история на этом не закончилась — их знакомые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили отомстить за товарищей. Трое мужчин не только избили полицейского, но и сняли происшествие на камеру, а затем опубликовали ролик в интернете.

Теперь нападавшие предстали перед судом по статье о применении насилия к представителю власти. Гособвинитель уже допросил всех участников конфликта. Финал этой истории — 12 марта, когда суд вынесет решение.

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Автор: Семен Подгорный