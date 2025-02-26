В Башкирии бывшего чиновника оштрафовали за подлог документов

17:16, 26 фев 2025

В Башкирии завершилось дело о коррупционной схеме с отработкой обязательных работ. Бывший глава сельсовета в Буздякском районе республики признан виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает республиканская прокуратура 26 февраля 2025 года.

История началась в октябре 2023-го, когда местного жителя приговорили к 180 часам обязательных работ за кражу. Отработав 20 часов в сельсовете, осуждённый решил найти обходной путь и обратился к главе с "выгодным предложением". Чиновник согласился оформить документы об отработке невыполненных 160 часов в обмен на личные услуги по уборке своего домовладения.

Механизм был несложен: по указанию руководителя его заместитель подготовил фиктивные табели, где все часы были якобы полностью отработаны. Однако обман был раскрыт — и теперь уже сам экс-глава оказался под следствием.

Суд вынес приговор: штраф в 130 тысяч рублей и запрет занимать государственные должности в течение трёх лет. Во время следствия его уже успели отстранить от занимаемой должности.

Автор: Семен Подгорный