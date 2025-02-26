Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии бывшего чиновника оштрафовали за подлог документов

В Башкирии бывшего чиновника оштрафовали за подлог документов

17:16, 26 фев 2025

В Башкирии завершилось дело о коррупционной схеме с отработкой обязательных работ. Бывший глава сельсовета в Буздякском районе республики признан виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает республиканская прокуратура 26 февраля 2025 года.

История началась в октябре 2023-го, когда местного жителя приговорили к 180 часам обязательных работ за кражу. Отработав 20 часов в сельсовете, осуждённый решил найти обходной путь и обратился к главе с "выгодным предложением". Чиновник согласился оформить документы об отработке невыполненных 160 часов в обмен на личные услуги по уборке своего домовладения.

Механизм был несложен: по указанию руководителя его заместитель подготовил фиктивные табели, где все часы были якобы полностью отработаны. Однако обман был раскрыт — и теперь уже сам экс-глава оказался под следствием.

Суд вынес приговор: штраф в 130 тысяч рублей и запрет занимать государственные должности в течение трёх лет. Во время следствия его уже успели отстранить от занимаемой должности.

Житель Уфы незаконно оформил кредиты на полтора миллиона с помощью сим-карт

Читайте также:

Житель Уфы незаконно оформил кредиты на полтора миллиона с помощью сим-карт
Автор: Семен Подгорный
Теги: Буздякский район суд мошенничество
Читайте также

Взял 23 тысячи за «отработку» и мешал бизнесу: экс-глава сельсовета в Башкирии оказался на скамье подсудимых
Человек и закон в Башкирии
Взял 23 тысячи за «отработку» и мешал бизнесу: экс-глава сельсовета в Башкирии оказался на скамье подсудимых
В Башкирии бывший глава сельского поселения подозревается в мошенничестве
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывший глава сельского поселения подозревается в мошенничестве
Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни
В Башкирии женщину наказали за то, что она спаивала 13-летнюю девочку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщину наказали за то, что она спаивала 13-летнюю девочку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok