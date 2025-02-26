Туристка сломала позвоночник на экскурсии в Башкирии
21:37, 26 фев 2025
В Мелеузовском районе Башкирии возбудили уголовное дело против организатора экскурсии к водопаду «Куперля», во время которой туристка получила серьезные травмы. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.
Предпринимателю предъявили обвинение по статье об оказании небезопасных услуг. Все произошло, когда группа поднималась к водопаду. Бизнесмен перевозил туристов на УАЗе без ремней безопасности — грубейшее нарушение правил перевозки. На крутом подъеме машину тряхнуло так, что одна из участниц тура получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.
Теперь организатору грозит реальный срок за экономию на безопасности клиентов.
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Автор: Семен Подгорный
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