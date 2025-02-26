Суд продлил арест бывшему главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

21:49, 26 фев 2025

Суд Башкирии решил, что бывший глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов останется под стражей до 20 апреля. Информацию об этом подтвердили в объединённой пресс-службе судов республики.

Напомним, Шамсутдинов проходит по делу вместе с учредителем строительной фирмы О. Барышниковым — обоих обвиняют в коррупционных схемах.

Следствие полагает, что в период 2020-2022 годов глава муниципалитета получил "благодарность" от строителей в форме трёх квартир, общая стоимость которых превысила 4,1 миллиона рублей. Взамен чиновник помог компании заполучить аренду земельных участков и разрешения на возведение многоэтажек в парковой зоне Мелеуза, где строительство по закону запрещено.

По данным правоохранителей, недвижимость оформили на родственников главы района через подставных лиц. Коррупционную схему раскрыли оперативники ФСБ и МВД Башкирии в ходе спецмероприятий.

Что касается Барышникова, то он, как считают в следствии, выступал посредником при передаче взятки. Застройщик обеспечивал "смазку" бюрократических механизмов для получения разрешительной документации на участки, где по закону запрещено возводить здания.

Оба фигуранта дела продолжают находиться под стражей, пока расследование собирает доказательства их преступной деятельности.

Читайте также: В Башкирии бывшего чиновника оштрафовали за подлог документов

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединённая пресс-служба судов Башкирии