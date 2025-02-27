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Водитель, виновный в гибели семьи из Башкирии, не смог обжаловать приговор

Водитель, виновный в гибели семьи из Башкирии, не смог обжаловать приговор

22:05, 27 фев 2025

В Оренбургской области оставили без изменений приговор водителю, устроившему смертельную аварию на трассе М-5 в районе Орска. Судебная коллегия отклонила апелляцию мужчины, по вине которого погибли четыре человека из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Авария, произошедшая на оренбургской трассе, унесла жизни семьи из Салавата — 30-летнего отца, 29-летней матери и их 9-летней дочери. Мальчик остался сиротой. Четвёртой жертвой стала 35-летняя пассажирка, супруг и дочь которой остались живы вопреки всему.

В тот роковой день родители сопровождали дочерей на соревнования по гимнастике. Все завершилось страшным ДТП.

В ходе расследования выяснилось, что никто из пассажиров не пользовался ремнями безопасности. Более того, в автомобиле находилось пятеро человек вместо допустимых четырёх.

Виновника происшествия приговорили к четырём годам в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: аварии
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