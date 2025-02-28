В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского
10:36, 28 фев 2025
В Уфе передано в суд дело о нападении на подростков.
Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который 17 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру на улице Зорге. Увидев выходящую 14-летнюю девочку, он силой затолкал ее обратно в помещение, где находились еще две несовершеннолетние. Буйный уфимец избил всех троих, а при задержании ударил сотрудника полиции.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком
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