В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского

10:36, 28 фев 2025

В Уфе передано в суд дело о нападении на подростков.

Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который 17 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру на улице Зорге. Увидев выходящую 14-летнюю девочку, он силой затолкал ее обратно в помещение, где находились еще две несовершеннолетние. Буйный уфимец избил всех троих, а при задержании ударил сотрудника полиции.

Обвиняемый полностью признал вину. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком