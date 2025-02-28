Уфимца силой увезли в лес и избили за плохой автосервис

19:06, 28 фев 2025

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, летом 2019 года трое злоумышленников схватили уфимца и вывезли его в лесополосу. Там они жестоко избили жертву и отобрали всё ценное — деньги, кольцо и мобильник.

Измученный побоями мужчина предложил отдать даже телевизор, лишь бы прекратить истязания. Причиной нападения стала обычная бытовая ситуация — недовольство ремонтом автомобиля. Главный фигурант дела скрывался от силовиков более трёх лет, находясь в федеральном розыске, и был пойман только в феврале 2025-го. Теперь ему предстоит ответить по всей строгости закона.

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Автор: Семен Подгорный