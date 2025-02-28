Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии

21:35, 28 фев 2025

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование смерти полуторамесячного малыша в одной из больниц Башкортостана. По информации СКР, глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому ускорить ход следствия после жалобы матери ребенка в социальных сетях.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Обеспокоенные родители привезли малыша в медучреждение из-за ухудшения его состояния. Однако медики, не проведя должного обследования, отправили семью домой. В тот же день ребенку стало плохо — скорая доставила его в реанимацию, где через несколько дней мальчик скончался.

Мать, обратившаяся к следователям, возмущена затягиванием расследования и несогласна с выводами о причинах гибели сына. Центральный аппарат СКР теперь будет следить за каждым шагом башкирских следователей и экспертов.

Представители больницы стоят на своем: Туймазинский межрайонный суд в 2024 году уже отклонил иск матери. По версии медиков, экспертиза подтвердила наличие врожденной патологии у ребенка.

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Автор: Семен Подгорный