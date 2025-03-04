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В Башкирии женщину осудили за миллионный долг перед дочерью

В Башкирии женщину осудили за миллионный долг перед дочерью

09:17, 04 мар 2025

В Янаульском районе Башкирии 36-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых из-за накопившегося долга по алиментам на содержание её несовершеннолетней дочери. Об этом рассказали в управлении ФССП по региону.

Как стало известно, женщина игнорировала свои обязательства перед ребёнком на протяжении нескольких месяцев, несмотря на уже имевшиеся административные меры за неуплату. Суд установил, что она ни разу не предпринимала попыток расплатиться с долгами и даже не пыталась устроиться на работу. В итоге общая задолженность достигла внушительной суммы — более 1,3 миллиона рублей. На заседании подсудимая полностью признала свою вину.

Суд приговорил её к восьми месяцам исправительных работ. Из её заработка теперь будут удерживать по 5% ежемесячно в пользу государства.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Янаульский район суд
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