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В Уфе арестован педофил, обманом заманивший девочку в общежитие

В Уфе арестован педофил, обманом заманивший девочку в общежитие

14:56, 04 мар 2025

В Уфе суд принял решение о заключении под стражу 50-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии. Инцидент произошел 20 февраля в общежитии на улице Блюхера.

По данным следствия, злоумышленник обманным путем заманил девятилетнюю девочку в комнату общежития, якобы для помощи пожилой женщине со стиркой. Там он совершил противоправные действия сексуального характера, снимая происходящее на видео. После этого преступник отпустил ребенка, угрожая распространением компрометирующих материалов.

Подозреваемый несколько дней скрывался от правоохранительных органов, но в итоге был задержан. Ему предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса. Суд постановил оставить мужчину под арестом до 20 апреля. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа изнасилование
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