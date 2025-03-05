Неплательщика алиментов из Башкирии обнаружили на берегу озера

21:13, 05 мар 2025

В Давлекановском районе Башкортостана завершилась операция по поимке злостного неплательщика алиментов. 45-летний безработный мужчина, длительное время уклонявшийся от финансовой поддержки ребенка, обнаружен на берегу озера.

Должник скрывался на базе отдыха, однако бдительные местные жители опознали его и сообщили властям. Судебные приставы оперативно задержали беглеца.

В отделении ФССП на уклониста составили повторный административный протокол. Суд приговорил нерадивого отца к 10 суткам ареста за систематическое неисполнение родительских обязательств.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба ГУ федеральной службы судебных приставов по РБ