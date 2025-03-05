Браконьеры застрелили двух косуль в Кушнаренковском районе Башкирии
21:21, 05 мар 2025
В Кушнаренковском районе Башкортостана в окрестностях деревни Урал были найдены туши двух сибирских косуль — самца и самки. Дикие животные стали жертвами браконьеров.
Сотрудники Министерства экологии, следственного комитета и полиции приступили к расследованию инцидента. Установлено, что ущерб от незаконной охоты составляет 320 000 рублей.
В ходе проверки у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и снегоходы, использовавшиеся для ловли животных. В настоящее время продолжается сбор доказательств.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Жестокая расправа: браконьеры убили трех косуль в Давлекановском районе Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Браконьеры в Уфимском районе Башкирии незаконно добыли двух косуль
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили туши двух незаконно добытых лосей
Происшествия в Башкирии
Власти Башкирии объявили охоту на браконьеров, убивших лосей