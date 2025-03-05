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Браконьеры застрелили двух косуль в Кушнаренковском районе Башкирии

Браконьеры застрелили двух косуль в Кушнаренковском районе Башкирии

21:21, 05 мар 2025

В Кушнаренковском районе Башкортостана в окрестностях деревни Урал были найдены туши двух сибирских косуль — самца и самки. Дикие животные стали жертвами браконьеров.

Сотрудники Министерства экологии, следственного комитета и полиции приступили к расследованию инцидента. Установлено, что ущерб от незаконной охоты составляет 320 000 рублей.

В ходе проверки у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и снегоходы, использовавшиеся для ловли животных. В настоящее время продолжается сбор доказательств.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кушнаренковский район браконьер
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