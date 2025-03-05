В Башкирии мужчину осудили за гибель жены

21:36, 05 мар 2025

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор 55-летнему жителю Башкирии, по неосторожности ставшему виновником гибели собственной жены.

Летом 2023 года сельчанин установил на кухне газовый баллон. Спустя несколько месяцев, в ноябре, из-за утечки газа произошел пожар. Супруга хозяина дома погибла от отравления угарным газом.

Расследование выявило, что причиной трагедии стала неосторожность при обращении с газовым оборудованием. 27 февраля 2025 года суд вынес приговор: полтора года ограничения свободы. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Читайте также: Суд вынес приговор участникам массовой драки на рынке в Уфе

Автор: Семен Подгорный