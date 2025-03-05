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В Уфе осудили экс-руководителя за махинации с бюджетными средствами

В Уфе осудили экс-руководителя за махинации с бюджетными средствами

21:50, 05 мар 2025

В Уфе завершился громкий судебный процесс над бывшим руководителем регионального Центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций. Руслан Казыханов обвинялся в крупном мошенничестве и подделке документов.

Суд установил, что в 2022 году обвиняемый организовал хищение 18 миллионов рублей, выделенных на реализацию национального проекта. Схема включала заключение фиктивных договоров на научно-исследовательские работы и фальсификацию актов приемки.

Несмотря на частичное возмещение ущерба, суд приговорил бывшего руководителя к четырем годам колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить оставшуюся часть похищенных средств.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество суд
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