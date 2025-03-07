В Башкирии предпринимателя оштрафовали за поставку некачественного мяса в школу

10:35, 07 мар 2025

Стерлитамакский городской суд вынес решение по делу 46-летнего предпринимателя, который занимался поставками мяса в местную школу. Об инциденте сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Республики Башкортостан.

В октябре 2024 года обвиняемый поставил в школьное учреждение города Стерлитамака 36 килограммов говядины. В результате лабораторных исследований было установлено, что данная продукция не соответствовала установленным требованиям безопасности.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гараже предпринимателя еще 189 килограммов мяса, которое оказалось непригодным для употребления.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему штраф в размере 65 тысяч рублей и запретил заниматься торговлей сроком на один год.

Автор: Семен Подгорный