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В Уфе вынесен приговор по делу о хищении 101 млн рублей

В Уфе вынесен приговор по делу о хищении 101 млн рублей

14:18, 10 мар 2025

Уфимский суд вынес приговор бывшему гендиректору АО «Башспирт» Рауфу Нугуманову, депутату Горсовета Артуру Хазигалееву и экс-руководителю ТД «Башспирт» Александру Компанченко. Трое фигурантов были признаны виновными в махинациях с недвижимостью предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Нугуманов с 2019 по 2022 год заключал сомнительные договоры аренды помещений в Уфе — он подписывал контракты с коммерческими структурами по ценам, значительно превышающим рыночные. При этом договоры содержали пункт о возможности одностороннего расторжения.

Кроме того, с осени 2021 по лето 2022 года фигуранты реализовали еще одну схему — права на недвижимость ТД «Башспирт» были переданы организациям, подконтрольным Хазигалееву. В результате действий обвиняемых государству был нанесен ущерб в размере 101 миллиона рублей.

По итогам судебного разбирательства Компанченко приговорили к 4,5 годам в колонии-поселения. Хазигалеев и Нугуманов получили условные сроки: 4 и 5 лет соответственно. Суд учел все обстоятельства дела при вынесении приговора.

В Уфе осудили экс-руководителя за махинации с бюджетными средствами

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд мошенничество
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