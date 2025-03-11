В Башкирии штраф за продажу зажигалок детям вырастет в 100 раз

15:15, 11 мар 2025

В Республике Башкортостан депутаты парламента намерены отменить региональный закон, который уже пять лет ограничивал продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа. Такое решение связано с действием нового федерального законодательства, значительно усиливающего ответственность за аналогичные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая.

По словам главы республиканского парламента Константина Толкачева, федеральные меры предполагают куда более суровые санкции. Для граждан, нарушивших правила продажи, штрафы увеличатся с 3–4 тысяч рублей до 200–300 тысяч. Должностным лицам при тех же нарушениях придется заплатить до 700 тысяч рублей вместо прежних 20–25 тысяч, а для юридических лиц суммы достигнут 1,5–2 миллионов.

Такие ужесточения направлены на борьбу с опасным увлечением среди подростков — сниффингом, или вдыханием газа. Это вредоносное поведение уже унесло жизни более 800 детей по всей России.

Автор: Семен Подгорный