Жительниц Уфы будут судить за аферы с материнским капиталом

21:00, 11 мар 2025

В Уфе две местные жительницы оказались в центре судебного разбирательства из-за обвинений в мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

По материалам дела, женщины, обладая правом на получение материнского капитала, предоставили в Пенсионный фонд поддельные документы. В них говорилось, что они оформили займы в кредитно-потребительском кооперативе для строительства жилья в двух районах республики — Учалинском и Кармаскалинском. Однако возводить дома у обвиняемых, по версии следствия, вовсе не было в планах.

Каждая из женщин получила от кооператива более 450 тысяч рублей на свои банковские счета, обналичила деньги и распорядилась ими на своё усмотрение. Позже Пенсионный фонд, поверив в фиктивные документы, перечислил средства на погашение якобы оформленных займов.

На уфимок заведены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Дела направлены в Советский районный суд города для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Семен Подгорный